The Marksman يقترب من مليون جنيه فى مصر

قارب فيلم "The Marksman" على حصد مليونه الأول في شباك التذاكر المصري بعد ما يقرب من أسبوعين ونصف من إطلاقه لينافس الأفلام الماضية بقوة، نظرًا لشدة الإقبال عليه مؤخرًا.وجمع الفيلم حتى الآن 900 ألف جنيه، متصدرا المركز الثاني في قائمة كل الأفلام المعروضة في السينمات عربية وأجنبية بعد فيلم "وقفة رجالة" من بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد.الفيلم الجديد تدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، حول مزارع ومربي ماشية على حدود أريزونا يجد نفسه المدافع بشكل غير متوقع عن صبي مكسيكي، ويجد نفسه في صدام مع عصابات جاءت للولايات المتحدة بحثًا عن الصبي.الفيلم من بطولة ليام نيسون وكاثرين وينيك وتيريزا رويز ومن تأليف وإخراج روبرت لورينز وينتمي لفئة أفلام الحركة والإثارة.