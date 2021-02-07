ضبط 5 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة

انتحل 5 أشخاص صفة ضباط شرطة، واستولوا من طبيب على مبلغ 300 ألف جنيه، وفروا هاربين، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض عليهم، وإعادة المبلغ المستولى عليه، بالإضافة إلى ضبط سيارتين استخدمهما المتهمون في ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من طبيب، أفاد فيه بتعرضه لواقعة احتيال، على يد 5 أشخاص، انتحلوا صفة ضباط شرطة، واستولوا منه على مبلغ 300 ألف جنيه.وذكر الطبيب أن المتهمين استولوا منه على حقيبة النقود، بعد أن استوقفوه بسيارته، حيث كانوا يستقلون سيارتين، ملاكي وميكروباص، وأدلى بأوصافهم لرجال المباحث.بإجراء التحريات توصل رجال المباحث، بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى هوية الجناة، وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، كما تم ضبط السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، واستعادة المبلغ المالي المستولى عليه.بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.