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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القضاء الإداري يرفض دعوى وقف حل مجلس إدارة مركز شباب تلا

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:27 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من الأحمدي محسن المحامى، ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته، للمطالبة بوقف قرار حل مجلس إدارة مركز شباب تلا.

وطالبت جميع الدعاوى بوقف القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة، والمتضمن حل مجلس إدارة مركز شباب تلا، وتعيين مجلس إدارة لمركز شباب تلا بذات التشكيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

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