سيناتور جمهوري يؤكد: «الحوثي» إرهابية تابعة للحرس الثوري الإيراني

قال السيناتور الجمهوري توم كوتون، اليوم الأحد، إن ميليشا الخوثي في اليمن منظمة إرهابية تابعة للخرس الثوري الإيراني.وعلق كوتون على قرار الرئيس الأميركي جو بايدن إزالة تصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية، قائلا "إن المتمردين الحوثيين مسلحون ومدرَّبون من قبل فيلق الإرهاب الإيراني في الخارج والحرس الثوري وحزب الله، وهم يطلقون الصواريخ على المدنيين والبحارة الأميركيين ويهتفون الموت لأميركا، وقد أغرقوا اليمن في حرب مطولة دمرت الشعب اليمني".وتابع: "قد يعتقد الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن أن بادرة حسن نية تجاه الحوثيين ستؤدي إلى السلام، لكن المتمردين تجاهلوا عملية السلام لسنوات ورفضوا احترام وقف إطلاق النار".وأوضح كوتون أن "إدارة بايدن تكرر الأخطاء القاتلة لإدارة أوباما من خلال استرضاء إيران ورفض تسمية الإرهابيين باسمهم"، مؤكدًا أن الحوثيين يستخدمون صواريخ إيران ليس فقط لتعطيل التجارة الدولية، ولكن أيضًا لمهاجمة شحنات الطعام لليمنيين.