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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. استكمال نظر دعوى بنك مصر ضد شركة للعطور لتخلفها عن سداد مستحقات

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:15 ص
محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، نظر دعوى قضائية مرفوعة من بنك مصر ضد شركة لتسويق العطور ومستحضرات التجميل، لسداد مبلغ 23 مليونًا و226 ألف جنيه، بالإضافة لعائد 16%، لتخلفهم في سداد مستحقات البنك بعد التسهيلات البنكية التي منحت للأخير.

وكشفت أوراق القضية، عن أنه بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جارٍ مدين والناتج عن التسهيلات الائتمانية ببنك القاهرة للشركة، وبالرغم من إنذار الشركة من قبل البنك أكثر من مرة للسداد لكن دون جدوى ما حد بالبنك برفع دعوى قضائية للمطالبة بذلك.

يذكر أن بنك مصر حل محل بنك القاهرة في كل الحقوق، بموجب عقد جوالة حق مؤرخ بتاريخ في 1 يناير 2008 مما جعله صاحب الحق في إقامة الدعوى القضائية.

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