اليوم.. الحكم على متهم بقتل مواطن في المقطم

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكمها على عامل متهم بقتل مواطن في المقطم.كانت المحكمة في جلسة سابقة، أحالت أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.يصدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعادل إبراهيم الغويط وأسامه محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبدالرشيد.كشف أمر الإحالة، قيام المتهم «عمرو.ع»، عاطل، بقتل المجني عليه «مصطفي.م» مع سبق الإصرار، بأن استقل معه السيارة قيادته طالبًا توصيله لوجه قصدها واستدرجه إلى منطقة نائية، وما أن ظفر به حتى أشهر في مواجهته سلاحًا أبيض «سكين» وسدد له طعنات في مناطق متفرقة من جسده قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.