اليوم.. المرحلة الأولى لانتخابات فرعيات المحامين في 17 محافظة

تعقد اليوم الأحد، المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية، وذلك لنقابات: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء.ويشرف على الانتخابات، لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم.وتبدأ عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي الساعة الخامسة من مساء ذات اليوم، يتخللها ساعة راحة تبدأ من الساعة الثانية ونصف ظهرًا حتى الثالثة ونصف عصرًا، ويراعى في ساعة الراحة عدم غلق أبواب اللجنة، وعدم مغادرتها من قبل القضاة.كما تم حظر الإدلاء بأية بيانات أو إذاعة أية تصريحات تتعلق بالعملية الانتخابية، كما أنه لا يتم إعلان النتائج من اللجان العامة إلا بعد مراجعة اللجنة العليا في هذا الشأن والتصريح بذلك.