«وفد الدلنجات» يشكل لجان نوعية لخدمة المواطنين (صور)

عقدت لجنة حزب الوفد بمركز الدلنجات برئاسة المهندس وليد عمر أول اجتماع تنفيذي لها، تنفيذا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، وتحت رعاية المهندس عبدالباسط الشرقاوي عضو الهئية العليا وعضو مجلس النواب ورئيس اللجنة العامة بالبحيرة.وناقش الاجتماع تشكيل العديد من اللجان النوعية لتنظيم العمل الحزبي للعمل على خدمة المواطنين وتلقي شكواهم، وعلى رأسها لجنة الخدمات برئاسة نصر رسلان، وكذلك وضع خطة زمنية لانتشار الحزب في القرى والنجوع ونشر أنشطة الحزب خلال العام المقبل.وفي نهاية الاجتماع تم تكريم الدكتور محمد جمعه أبو الروس رئيس اللجنة العامة لشباب حزب الوفد بالبحيرة لنشاطه المتميز داخل الوفد، وكذلك تكريم نصر رسلان رئيس لجنة الخدمات بالحزب في الدلنجات لما قدمه من خدمات لخدمة التعليم العالي ونشاطه المتميز داخل الوفد، وأيضا كابتن أشرف العظنيي لحصوله على بطولة الجمهورية لتنس الطاولة لمتحدي الإعاقة ونشاطه الرياضي داخل الحزب.وشمل التكريم كابتن وليد المالي وكابتن علي الشافعي غيات وكابتن محمود علي كركاب، لحصولهم علي بطولة الجمهورية لتنس الطاولة لمتحدي الإعاقة.