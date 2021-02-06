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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طبيب ترصد خطورة «التحفيل» على جسم الإنسان

السبت 06/فبراير/2021 - 07:08 م
تنمر
تنمر
إسلام جمال
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يتبع جمهور الكرة في مصر سياسة "التحفيل" خاصة بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك فبمجرد خسارة أو تعادل أحد الفريقين، يبدأ جمهور أحد الناديين في "التحفيل" على الغريم التقليدي.

ويعيش جمهور الأهلى هذه الأيام حالة من النشوة الكروية بعد فوز فريقهم، أمس الأول، على نادي الدحيل القطري بهدف نظيف فى أولى مباريات كأس العالم للإندية ليضرب بعد ذلك موعدًا مع بطل أوروبا "بايرن ميونخ" الإثنين المقبل في المباراة المرتقبة بين الزعيمين في نصف نهائي مونديال الدوحة.

فى الوقت نفس، يعيش جمهور الزمالك حالة من الصدمة بعدما خسر فريقه أمام غزل المحلة في مسابقة الدورى العام بهدفين مقابل هدف، الأمر الذى تسبب فى موجة عارمة من "التحفيل" عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

قالت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسى، إن سياسة "التحفيل" من الأمور التى تدعو للتعصب، فهناك من يتقبل النقد بهذة الطريقة وآخر لا يتقبلها.

أضافت عبد السلام أن السبب وراء سياسة "التحفيل" بين الجماهير هو الانتشار الكبير لمواقع التواصل حيث الكوميكس والصور الساخرة التى تساعد فى زيادة نسب التعصب بين جمهور الفريقين، مؤكدة أن "التحفيل" يتسبب فى زيادة فرص الاكتئاب، خاصة بين الاشخاص العاطفين.

أشارت عبد السلام إلى أن التحفيل يسبب الغضب والعصبية الزائدة، إضافة إلى حدوث بعض التغييرات المزاجية يمكن أن يكون لها آثار سلبيّة قصيرة المدى على الرئتين، ما يؤدي لحدوث تغييرات عصبيّة هرمونية.

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