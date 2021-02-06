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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأجيل محاكمة 17 متهما بخطف رجل أعمال بالإسماعيلية

السبت 06/فبراير/2021 - 02:49 م
محكمة
محكمة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قررت محكمة جنايات الإسماعيلية الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محيى الدين إسماعيل ومحمد الصواف ومحمود مجدى وأمانة سر محمد عبد الستار ومحمد العجوز محاكمة 17 متهما بخطف رجل الأعمال أشرف.ا من على أحد المقاهي الشعبية بالإسماعيلية والمطالبة بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه بقبول الطعن شكلا ورفضه في الموضوع.

وتأجيل المحاكمة لجلسة اليوم الأول من دور انعقاد شهر أبريل المقبل للاستعداد والمراجعة.

وكانت قد قررت المحكمة في الجلسة السابقة تأجيل جلسة محاكمة المتهمين إلى جلسة اليوم السبت واستمعت المحكمة فى الجلسة الماضية إلى الدفاع عن المتهمين رقم 1 ورقم 14ورقم 16 في القضية حيث طلب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم رقم 14 لعدم صلته بالواقعة وكل دوره أنه تم ضبط تليفون خاص به وطلب جميع الدفاع عن المتهمين تنفيذ طلباتهم بالطعن على محضر ضبط المتهم الأول بالتزوير وعدم توقيع المتهم على المحضر.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء مدير مباحث الإسماعيلية مفاده قيام مجموعة مسلحة تضم 6 أشخاص يستقلون سيارتين بخطف رجل الأعمال والمقاول أشرف النادي 38 عاما صاحب شركة مقاولات من على أحد المقاهي الشعبية بدائرة قسم ثان الإسماعيلية وفروا هاربين.

وتم إخطار اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام الذي قرر تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء مدير مباحث الإسماعيلية ضم العميد رئيس مباحث الإسماعيلية ورؤساء مباحث الأقسام والمراكز بالاشتراك مع ضباط الأمن العام.

وأسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 17 شخصا لهم معلومات بينهم آمين شرطة مفصول بمديرية أمن الإسماعيلية.

كما توصلت التحريات إلى قيامهم باحتجاز المجني عليه بحظيرة ماشية كائنة بدائرة مركز المطرية بالدقهلية خاصة بأحد المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قيادات وضباط إدارات البحث الجنائى بأمن بورسعيد والمنوفية والدقهلية والشرقية أسفرت عن ضبطهم بمحال إقامتهم عدا متهم ضُبط بالحظيرة وبرفقته المختطف وبحوزتهم (4 قطع سلاح نارى "2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة"- 208 طلقة مختلفة الأعيرة - 10 خزن آلية - 4 خزن طبنجة - 10 آلاف جنيه - 5 سيارات).

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرر زعيم التشكيل باتفاقه مع المتهمين على اختطاف المجنى عليه ومساومة أهليته على مبالغ مالية كفدية لإطلاق سراحه مستخدمين فى ذلك الأسلحة المضبوطة والسيارات المستخدمة فى الواقعة وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيق جددت 15 يوما الى ان تم احالتهم الى محكمة الجنايات لمحاكمتهم.

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