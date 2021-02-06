الإثنين.. «تشريعية النواب» تناقش تعديلات قانون العقوبات بحضور وزير العدل
السبت 06/فبراير/2021 - 02:41 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الإثنين المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل.
ويناقش اجتماع اللجنة أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.
ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوي العاملة بمجلس النواب.
ويناقش اجتماع اللجنة أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.
ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوي العاملة بمجلس النواب.