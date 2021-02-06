رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14
السبت 06/فبراير/2021 - 02:56 م
الدستورطباعة
يبحث المواطنون المصريون عن رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14 للتقديم في 100 ألف وحدة سكنية لمحدوي الدخل في 11 مدينة بجميع المحافظات، وفقًا للشروط التي تم إعلانها من جانب صندوق التمويل العقاري في كراسة الشروط المعلن عنها، وفقا لما أعلنته وزارة الاسكان مؤخرا.
2 - تسجيل الرقم القومي في المكان المخصص له ثم الاستعلام.
3 - كما لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرق أخرى للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، عن طريق الاتصال علي الأرقام الأتية، ( الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي).
4- يمكنك الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عن طريق الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي يمكن إرسال كافة الاستفسارات عليها، ويمكن زيارتها.
1 - حدائق العاصمة.
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رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الـ 14وتأتي شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الـ 14، وفقًا لمبادرة «مليون وحدة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمكن الجميع من الحصول على شقة سكنية طالما تتوافر فيه الشروط المطلوبة من خلال الرابط التالي (من هنا)، جدير بالذكر أن الوحدات السكنية المطروحه تتراوح المساحات ما بين 75 و90 مترًا، ما بين غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة، يتم تسليمها خلال 36 شهرًا.
موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الرابع عشر1 - يدخل المواطن في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان www.mhuc.gov.eg.
2 - تسجيل الرقم القومي في المكان المخصص له ثم الاستعلام.
3 - كما لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرق أخرى للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، عن طريق الاتصال علي الأرقام الأتية، ( الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي).
4- يمكنك الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عن طريق الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي يمكن إرسال كافة الاستفسارات عليها، ويمكن زيارتها.
أماكن الشقق للاسكان الاجتماعي الاعلان الـ 14وحدد الإعلان الرابع عشر أماكن الوحدات السكنية علي النحو التالي:-
1 - حدائق العاصمة.
2 - بدر.
3 - حدائق أكتوبر.
4 - أسوان الجديدة.
5 - المنيا الجديدة.
6 - قنا الجديدة.
7 - العاشر من رمضان.
8 - السادات.
9 - سوهاج الجديدة.
10 - العبور الجديدة.
3 - حدائق أكتوبر.
4 - أسوان الجديدة.
5 - المنيا الجديدة.
6 - قنا الجديدة.
7 - العاشر من رمضان.
8 - السادات.
9 - سوهاج الجديدة.
10 - العبور الجديدة.
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رابط تسجيل قراءة عداد الغاز عبر موقع بتروريد