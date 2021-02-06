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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14

السبت 06/فبراير/2021 - 02:56 م
الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي
الدستور
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يبحث المواطنون المصريون عن رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14 للتقديم في 100 ألف وحدة سكنية لمحدوي الدخل في 11 مدينة بجميع المحافظات، وفقًا للشروط التي تم إعلانها من جانب صندوق التمويل العقاري في كراسة الشروط المعلن عنها، وفقا لما أعلنته وزارة الاسكان مؤخرا.

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الـ 14

وتأتي شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الـ 14، وفقًا لمبادرة «مليون وحدة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمكن الجميع من الحصول على شقة سكنية طالما تتوافر فيه الشروط المطلوبة من خلال الرابط التالي (من هنا)، جدير بالذكر أن الوحدات السكنية المطروحه تتراوح المساحات ما بين 75 و90 مترًا، ما بين غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة، يتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الرابع عشر

1 - يدخل المواطن في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان www.mhuc.gov.eg.

2 - تسجيل الرقم القومي في المكان المخصص له ثم الاستعلام.

3 - كما لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرق أخرى للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، عن طريق الاتصال علي الأرقام الأتية، ( الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي).

4- يمكنك الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عن طريق الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي يمكن إرسال كافة الاستفسارات عليها، ويمكن زيارتها.

أماكن الشقق للاسكان الاجتماعي الاعلان الـ 14

وحدد الإعلان الرابع عشر أماكن الوحدات السكنية علي النحو التالي:-
1 - حدائق العاصمة.
2 - بدر.
3 - حدائق أكتوبر.
4 - أسوان الجديدة.
5 - المنيا الجديدة.
6 - قنا الجديدة.
7 - العاشر من رمضان.
8 - السادات.
9 - سوهاج الجديدة.
10 - العبور الجديدة.

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