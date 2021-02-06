رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الـ 14

موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الرابع عشر



2 - تسجيل الرقم القومي في المكان المخصص له ثم الاستعلام.



3 - كما لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرق أخرى للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، عن طريق الاتصال علي الأرقام الأتية، ( الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي).



4- يمكنك الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عن طريق الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي يمكن إرسال كافة الاستفسارات عليها، ويمكن زيارتها.

أماكن الشقق للاسكان الاجتماعي الاعلان الـ 14 وحدد الإعلان الرابع عشر أماكن الوحدات السكنية علي النحو التالي:-

1 - حدائق العاصمة.

2 - بدر.

3 - حدائق أكتوبر.

4 - أسوان الجديدة.

5 - المنيا الجديدة.

6 - قنا الجديدة.

7 - العاشر من رمضان.

8 - السادات.

9 - سوهاج الجديدة.

10 - العبور الجديدة.







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