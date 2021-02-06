اللجنة العسكرية الليبية تتفق على نزع الألغام لفتح الطريق الساحلي

أفادت مصادر ليبية، اليوم السبت، بالاتفاق خلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على نزع الألغام خلال 15 يوما لفتح الطريق الساحلي، حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل الآن.وتواصل اللجنة العسكرية «5+5»، منذ الخميس الماضي، أعمالها بمقرها الدائم في سرت، حيث عقدت أمس اجتماعا مغلقا بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا برئاسة العميد متقاعد سليم رعد.ووفق ما أعلنت عنه البعثة الأممية، فإن الاجتماع ركز على مناقشة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، بحضور خبراء إزالة ألغام تابعين لطرفي اللجنة والأمم المتحدة، إضافة إلى استكمال المتطلبات الخاصة بفريق المراقبين الأمميين لوقف إطلاق النار.ومن المقرر أن تستمر اجتماعات اللجنة العسكرية حتى السابع من فبراير الجاري، بهدف مواصلة التخطيط لتنفيذ وقف إطلاق النار، الموقّع في 23 أكتوبر الماضي في جنيف.وكانت اللجنة شرعت مؤخرا في تنفيذ قراراتها ضمن مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذت عمليات تبادل للأسرى، إلا أن الميليشيات تقف عثرة في تنفيذ بقية البنود، خاصة فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة.