«تضامن النواب» تناقش بيانا «المشاط والقباج» الأسبوع الجاري

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، اجتماعين الأسبوع الجاري، ويتضمن الاجتماع الأول المزمع عقده غدًا الأحد، استكمال مناقشة بيان الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من ايضاحات على أرض الواقع، وذلك بحضور الدكتورة وزيرة التعاون الدولي.كما تعقد اللجنة الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة بیان الدكتور نيفين رياض القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الذي تم عرضه، على المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 1 فبراير2012، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من ايضاحات على أرض الواقع وذلك بحضور الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي.