الفصائل الفلسطينية تتجه للقاهرة غدًا لبدء جولات الحوار

أفادت قناة "العربية" فى نبا عاجل لها قبل قليل، بأن وفود الفصائل الفلسطينية، ستبدأ بمغادرة قطاع غزة غدا الأحد متجهة إلى القاهرة لبدء جولات الحوار.وكان المتحدث الرسمى بإسم حركة حماس حازم قاسم، قال فى تصريحات خاصة للدستور، أن وفد حماس سوف يغادر قطاع غزة غدا متجها للقاهرة.ومن المقرر أن تبدأ جولات الحوار فى القاهرة يوم 8 فبراير الجارى، وفقا لما أعلنته حركتا فتح، وحماس.ومن المقرر أن تشارك كافة الفصائل الفلسطينية، في جلسات الحوار، المخصصة للتباحث حول المصالحة، وإجراء الانتخابات الفلسطينية.