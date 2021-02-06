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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تفاصيل حلقة أبطال مسلسل في بيتنا روبوت مع منى الشاذلي

السبت 06/فبراير/2021 - 12:48 م
في بيتنا روبوت
في بيتنا روبوت
محمد قدري
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نكشف تفاصيل حلقة أبطال مسلسل في بيتنا روبوت مع منى الشاذلي بعد انتشار مقاطع كثيرة من الحلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض الحلقة التي ظهرت مليئة بالكوميديا والمرح من خلال أبطال العمل الأربعة.

تفاصيل حلقة أبطال مسلسل في بيتنا روبوت مع منى الشاذلي

نقدم لمتابعي الدستور تفاصيل حلقة أبطال مسلسل في بيتنا روبوت مع منى الشاذلي بعد عرضها على شبكة تليفزيون سي بي سي مساء أمس الجمعة، وحل أبطال العمل شيماء سيف وعمرو وهبة وهشام جمال ولسلى أحمد زاهر، ضيوفا على البرنامج والإعلامية منى الشاذلي، بدأت الأحداث بالحديث عن كيفية صناعة المسلسل ودور هشام جمال في العمل وكيف تحول المسلسل من 3 قصص مختلفة إلى هذا العمل الذي أصبح بهذا الشكل وتحول من 45 حلقة إلى 20 حلقة فقط.

وانتقلت الأحداث إلى كوميديا شخصيات الروبوت "لذيذ" و"زومبا" وموافقة شيماء سيف على استبدال صوتها بعد فكرة هشام جمال وتمثيلها بالإشارة فقط، وتم الاستعانة بالإعلامية جيهان عبد الله لتنفيذ صوت زومبا، كما تحدث عمرو وهبة عن صعوبات تنفيذ شخصية لذيذ وحلاقة لحيته يوميا حتى يظهر بهذا الشكل بالإضافة إلى ثباته أثناء تصوير المشاهد لفترة طويلة، وتطرق الأبطال إلى مواطن الضحك وكواليس العمل وكيف تمت السيطرة على شيماء سيف بعد انفجارها في الضحك في بعض المشاهد.

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مواعيد عرض المسلسل

وانتقل الحديث إلى تقسيم الأبطال لفريقين وعمل بعض المسابقات كانت أولها معلومات عامة حول الروبوتات وتفوقت فيها شيماء سيف بقوة ولكن كانت معلوماتها وإجاباتها بالصدفة فقط وتم التطرق إلى بعض الألعاب بين الفريقين وسط حالة كبيرة من الكوميديا.

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