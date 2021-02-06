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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. كلية اللاهوت الأسقفية بالإسكندرية تبدأ الفصل الدراسى الثانى

السبت 06/فبراير/2021 - 07:48 ص
كلية اللاهوت الأسقفية
كلية اللاهوت الأسقفية بالإسكندرية
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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تبدأ كلية اللاهوت الأسقفية بالإسكندرية، اليوم السبت، الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف المطران سامي فوزي عميد كلية اللاهوت - في بيان له -  سيكون الفصل الدراسي الثاني للكلية بالحضور وليس عبر الإنترنت مع التشديد على جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي واختيار  قاعات كبيرة لتسع الفصول ذات العدد الكبير من الدارسين. 

واستكمل المطران سامي: يتضمن الفصل الدراسي الثاني عدد من المواد منهم اللاهوت النظامي، واللاهوت الكتابي، واللاهوت الرعوي وعلم الكنيسة.

واستطرد المطران سامي: قررت الإدارة فتح مكتبة الكلية في فرعي القاهرة والإسكندرية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتزام الطلبة بارتداء الكمامة طوال التواجد فى المكتبة أثناء استعارةالكتب مع عدم السماح للطلبة بالجلوس أو المذاكرة في المكتبة.

واختتم: نصلي أن الرب يعطي قوة ومعونة للطلبة وللجميع.

الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005 وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة.

كلية اللاهوت الاسقفية (AST) هي مشروع استراتيجي لأقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، تأسست عام 2005. بلغ عدد الملتحقين لأكثر من 130 طالبا وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.

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