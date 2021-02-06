«رحلة أمل».. مبادرات لدعم مرضى السرطان فى رحلة الصمود أمام الألم



«حبيبتي من ضافيرها طل القمر.. إنثري شعرك حولي إنثريه».. كثر من أبيات الشعر والقصائد التي تتغزل في شعر المرأة من العصور الجاهلية وحتى الآن، وليس الشعر وحده الذي احتفى بخصلات الفتاة كعلامة لأنوثتها، فالجدريات المنتمية لمختلف الحضارات زُخرت برسومات لشعر المرآة.



لكن مريضات السرطان والمحاربات في حرب ضاروس ضده لا يستطعن الإجابة على نزار قباني حينما سأل محبوبته: «إن سألوك كيف قصصت شعرك الحريرا؟» بأن محبوبهم يريده قصيرًا، فالكيماوي هو ما يقتلعه من جذوره، ويمحى في طريقه ملامح صاحبته، وكان من بين اللاتي شهر بطمس كل ما يجعلها أنثى في عين ما حولها مروة يونس.

مبادرات لدعم مرضى السرطان

وفي اليوم الخامس من شهر فبراير، خُصص العالم كي يحتفي بمرضى السرطان وصمودهم أمام هذا المرض الفتّاك الذي ينهش أجسادهم من اللحظة الأولى لمهاجمته، حتى في رحلة الصمود التي تمر بمراحل يتخللها الألم أن كان بها جراحة أو جرعات كيماوي يحرق الجسد لحظيًا، ولذلك نذكر بعض المبادرات لدعم مرضى السرطان في رحلة الصمود أمام الألم.



بدأت رحلة مروة صاحبة الـ32 عامًا مع السرطان من منتصف عام 2017، حيث أصيبت به في الثدي وأول محاولات العلاج بدأت بجراحة واستأصله كاملًا، ومع جلسات الكيماوي والعلاج الإشعاعي فقدت شعرها، وهنا شعرت أن حياتها الزوجية التي قد بأت توها ونجم عنها طفلين كادت أن تنتهي لكن ظل زوجها لجورها يشعرها أن وجودها لا يتوقف على شعر ونهدين.



لكن كانت تشعر بالخجل دومًا عند زيارة أهلها أو أقراب زوجها إليها، فلا تريد أن تستقبل منهم آي مشاعر استعطاف، فاضطرت في البداية إلى لبس الحجاب أمامهم لكن لعدم اعتيادها على ارتدائه، حاولت شراء "باروكة" الشعر الطبيعي لكنها صدمت بسعرها المتجاوز الـ18 ألف جنيه، أو المستوردة المصنعة من الألياف الطبيعية تزيد عن خمسة آلاف جنيه، فلا يصلح لمرضى السرطان ارتداء الباروك الصناعية لتفاعلها من العلاج الكيماوى، خاصة في حالتها حيث أصابها السرطان مرة أخرى في الكبد.



مبادرات لدعم مرضى السرطان

تحكي " مروة" أنها حاولت الاستغناء عنها برسم "وشم" يشغل رأسها بالكام وعاشت به لفترة لكن وجدت أن الشعر لا غنى عنه، ومن ألمها في الحصول على شكل يحفظ أنوثتها، دشنت مبادرة "خصلة خير" بشعار قص وفرح.



وتستكمل أن هدفها كان جمع خصلات الشعر من المتبرعين وتصنيعها كي تصلح كباروكة لغير المقتدرين من مختلف المحافظات، ومن هنا بدأت رحلتها التي جابت كل البلدان، ودامت على هذا الحال نحو عامين، فعانت الإرهاق البدني والجسدي خاصة مع خصوعه للعلاج، حتى أصبح لديها مندوب في كل محافظة يجمع الشعر ويأتي به للقاهرة حيث تكفل أحد المصانع بتشكيله دون مقابل.



وبلغ عدد متطوعي المباردة 30 شخصًا، بينهم محمد منير الكوافير الذي تكفل بالسفر لقص الشعر من أي متبرع كي يصلح للاستخدام مرة أخرى، ويقوم بجمعه على على هيئة ضفائر وضعًا إياه في أظرف ورقية مدون عليها اللون والطول، فيما بلغ عدد أن المتبرعين قرابة ثلاث آلاف، صنعوا من خلالهم 20 باروكة حيث تتاألف الواحدة من خصلات 17 فردًا، وفي طريقهم لاستكمال الباقية.

مبادرات لدعم مرضى السرطان

توضح "مروة" أن أحيانًا يكون المريض في حاجة ماسة لواحدة ولا يستطيع الانتظار فتعتمد على التبرعان النقدية وشراء واحدة جاهزة وهكذا استفاد 105 محاربات للسرطان، لكن طوال هذا المشوار هناك قصص لا تستطيع نسيانها ولامست قلبها، أكثرها إيلامًا كانت إيمي أحمد، صاحبة الـ 23 عامًا، والمصابة بسرطان في العظام، واحتاجت باروكة بلون شعر معين لكن لم تستطع توفيها بعد أن خطفها شبح الموت.



سحر شعبان.. من المريضات التي تذكر "مروة" أنها تشجعت للاستمرار في المبادرة لأجل مثيلاتها، فقصتها بدأت بالإصابة بسرطان الثدي والرئة في عمر الـ38 عامًا، لكن بعد فقدها للشعر بدأت المشاكل بين زوجها وأهله ومعايرتها فتركت المنزل، وكانت الباروكة حلًا كي تعود لمنزلها واثقة في جملها.

مبادرات لدعم مرضى السرطان

«بنكي».. مبادرة وردية لمحاربة السرطان بالدعم النفسي



مريض السرطان يكون أضعف ما يكون بدنيًا نتيجة العقاقير والجلسات التي يخضع لها، لكن معاناته النفسية تفوق هذا بأضعاف؛ ففي النهاية هُو يصارع الموت كل لحظة، وأن لم يعْرف مِن حوله ضعفه النفسي هذا الأمر ويدركه، يدخل في نوبات اكتئاب من الوارد أن تُفشل علاجه، وهو ما أدركته جيهان الأصيل في رحلتها مع سرطان الثدي.



بدأ كفاحها ضد السرطان في عام 2016، وكان التدخل الجراحي باستئصال ثدييها كليًا أول خطوات العلاج، ومن ثم جلسات الكيماوي والإشعاع، ما عاونها في البداية هُو مرافقة زوجها لها في كافة الخطوات وانتظاره بجورها أثناء التواجد في حجرة العلاج، وبالتدريج بدأت تكون صداقات مع ذويها في المستشفى، لكن على العكس تمامًا كانت معانتهن من تخلي أقاربهن عنهن والعديد طُلقنَّ مع أول ظهور لآثار العلاج.





مبادرات لدعم مرضى السرطان

تروي جيهان أنه في هذه اللحظة قررت أن تعتمد على نفسها في الذهاب والإياب من الجلسات كي لا يشعرن بالفرق، ومن هنا حاولت استخدام دراستها في الطب النفسي وعلم الاجتماع لدعم المريضات، فكانت تنتهي من علاجها وعلى الفور تقوم بجلسات دعم نفسي لكل من حولها.



استفادت من آلمها ومعاناتها مع السرطان فحورته لعلم ينفع المريض على الشفاء، فبدأت بدراسة كافة العوامل التي تساعد على العلاج والاستشفاء بشكل كامل ومنها التغذية المناسبة والمعاملة النفسية الملائمة كي يتجاوز المرض ويعامله كي أزمة أخرى.



مبادرات لدعم مرضى السرطان

بعد أن أنهت جلسات الكيماوي في سبتمبر 2016، تلقت دبلومة متخصصة في علاج الصدمات وتأثيرها على الجسد، ودراسات في تأثير الفن والسيكو دراما على العلاج وأخرى في تدريب المدربين كي تتمكن من إدارة جلسة علاج نفسي، وزارت المستشفيات والأماكن التي تعالج المريضات من السرطان في القاهرة، فوجدت أن هناك 19 مستشفى تقوم بهذا النشاط، لكن يفتقر معظمها لوحدات الدعم النفسي ماعدا مستشفى بهية و75375، وبعدما شاهدت الفارق بين مرضى هذين المكانين وعداهم قررت إطلاق مبادرة للدعم النفسي لمرضى السرطان، ومنحتها اسم "pinky" أو ""بينكي" فهو اللون المميز لسرطان الثدي التي عانت منه والورث عامة من الألوان المبهجة.



تذكر جيهان أن صديقتها نيرمين هي أول من شجعها على أن تخطو تلك الخطوة فكانت تعاني من الوحدة والاكتئاب أثناء العلاج الأمر الذي كان بسبب لها الانتكاسات المتكررة حتى توفت، لافتة إلى أنها بدأت تجول المستشفيات للقاء المرضى ونقل تجاربهم فيما بينهم، وهناك قصص أثرت فيها وساعدتها على الاستكمال، من بينهم مريضة سرطان كبد من الدرجة الرابعة عزلت نفسها عن من حولها وترفض الخضوع للعلاج لشعورها أن الموت اقترب لا محالة فاستعانت الأسرة بها ومن بعد الجلسات عادت مرة أخرى للمستشفى، وعلى هذا النهج قامت بمساعدة ١٠٠٠ مريض من المصابين بالسرطان، حيث تخصص لكل شخص جلسة أسبوعية على ثلاث ساعات وتنظم لهم رحلات خارجية جماعية في نهاية كل شهر بمساعدة بعض المتطوعات.

مبادرات لدعم مرضى السرطان

هناك قصص أخرى أعادتها "بينكي" للحياة منها سيدة طلقها زوجها وسلبها أولادها خوفًا من العدوى، حيث قاموا بتوعيته بالمرض وأنه يختلف عن الأمراض المعدية، وبعد محاولات أعدوا لها الأبناء مما أعادها للعلاج بشكل جديد وبدأت بالاهتمام بشكلها وأنوثتها بعد أن علمتها "بينكي" الاهتمام بشعرها وشكلها وطريقة اللبس بما يتناسب بما استأصل من جسد المريض سواء الثدي عند المرأة أو الأطراف والأعضاء الأخرى عند باقي المرضى.



حاليًا تخطط جيهان لتحويل مبادرتها إلى نشاط نظامي يخضع لعمل مؤسسي؛ فبدأت في تسجيل مبادرتها كمؤسسة وإشهارها من خلال التضامن الاجتماعي كي يخضع المريض المعالج على نفقة الدولة للدعم النفسي دون تحمل نفقات خرى.