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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-2-2021

السبت 06/فبراير/2021 - 07:56 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 6-2-2021، خلال حركة التداولات في السوق المحلي أمام الجنيه المصري، إذ سيطرت حالة الاستقرار على العملة الرسمية السعودية، ليبلغ متوسط سعر الريال السعودي للشراء 4.17 جنيه وللبيع 4.20 جنيه، وفقًا لآخر التحديثات صرف العملات في البنك المركزي المصري.

سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية 

وفي التقرير التالي نستعرض لكم في سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم خلال تداولا العملات في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.11، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.13، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.17، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.10.

سعر الريال السعودي اليوم

كما واصلت العملة السعودية الأولى استقرارها اليوم أمام الجنيه المصري لتسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.10، وفي بنك بلوم مصر سجلت للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.18، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.04، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 4.25 جنيه وللبيع 4.10.

الريال السعودي أمام الجنيه

كما بلغ سعر الريال السعودي في بنك اتش أس بي سي للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.18، كما تراجع أيضًا الريال أمام الجنيه اليوم ليسجل في البنك التجاري الدولي للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10، وفي المقابل ارتفع الريال اليوم في البنك العربي ليسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.10، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.11.

سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لأوروبا 

وعلى المستوى النفطي، أعلنت أرامكو السعودية، والتي تعد أكبر المنتج الحكومي سعودي للنفط، عن رفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا في مارس بمقدار 1.40 دولار للبرميل عن الشهر السابق، ليصبح بخصم 0.50 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال.

كما كشفت وكالة رويترز، أن عملاقة النفط "أرامكو" قررت إبقاء سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في آسيا مستقرا دون تغيير عن الشهر السابق عند علاوة دولار للبرميل مقابل متوسط سعر خامي عمان ودبي.

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