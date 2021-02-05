أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 30 الأخيرة.. مفاجئة تنتظر الجمهور

أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 30 الأخيرة





أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة الأخيرة وكشفت لؤلؤ الشخصية التي تقدمها الفنانة مي عمر في الحلقة السابقة عن خيانة صديقتها مروة الشخصية التي تقدمها الممثلة الشابة هدير عبد الناصر؛ حيث كشفت الخيانة والتي يدخل فيها طرف آخر هو "بودا" الشخصية التي يقدمها الفنان محمد الشرنوبي.

وظهر في الحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ رقم 30 والتي عرضت أمس كل من الفنان إدوارد والذي يقدم شخصية مجدي مدير أعمال لؤلؤ؛ حيث اتصلت به بعدما سمعت ما حدث ليأتي لها، مؤكدا أنه سوف يطلق النار على مروة وبودا بعدما حدث وهو ما رفضته لؤلؤ خاصة بعد أن طلقها من طارق نصار في المسلسل.



الحلقة 30 مسلسل لؤلؤ

تعرضت لؤلؤ في أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة الجديدة للطلاق بعدما رأها زوجها طارق نصار في غرفة نوم بودا وهي نائمة حيث طلقها؛ بينما لم يعلم أن ما حدث دون وعيها بعد أن تعرضت لخطة من جانب بودا حيث قام بوضع مخدر في كوب الشاي الذي قدمه لها.



مسلسل لؤلؤ الحلقة الأخيرة

وينتظر الجمهور عرض مسلسل لؤلؤ الحلقة الأخيرة سواء على قناة أون أو عبر شبكة قنوات إم بي سي؛ حيث ستكشف الحلقة الأخيرة عن مفاجآت كبيرة وكثيرة نظرا لأن العمل ضم نخبة كبيرة من النجوم من بينهم نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.





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استمر مسلسل لؤلؤ بطولة النجمة مي عمر والنجم أحمد زاهر في جذب المشاهدين له حتى الحلقة الأخيرة من المسلسل نفسه وأحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 30 الأخيرة كانت كبيرة للغاية بعد تطور المشكلات بين لؤلؤ وطارق نصار الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد زاهر.