عقب وفاته.. كل ما تريد معرفته عن الفنان عزت العلايلي





كل ما تريد معرفته عن الفنان عزت العلايلي

ولد في ١٥ سبتمبر عام ١٩٣٤ في حي باب الشعرية في القاهرة.



حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960.



لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده.



عمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينيمائية.



قدم عزت العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف.



نال جائزة أحسن ممثل عن فيلم "الطريق إلى إيلات".



نال درع تكريمي في مهرجان ART السينمائي لعام 2009.



حاز على تكريم في مهرجان وهران للفيلم العربي لعام 2017.





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