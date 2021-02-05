



موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

وتقرر عائلة الفنان الراحل موعد إقامة عزائه، مساء اليوم الجمعة، عقب دفنه والصلاة عليه، حيث إنه من المفترض أن يشهد عزاءه حضورًا فنيًا وسياسيًا كبيرًا، نظرًا لما قدمه من أعمال مختلفة.



وحصل العلايلى على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تليفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962، والذى كان بمثابة بدايته السينمائية، وتعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتليفزيون.





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توفي منذ قليل، الفنان القدير عزت العلايلى، بعد صراع كبير مع المرض، بعدما قدم مئات الأعمال الفنية المتعددة والغنية، أحدث من خلالها حالة نجاح كبيرة على مر تاريخه.ورحل عزت العلايلى عن عمر يناهز الـ86 عامًا، وستقام جنازته بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.