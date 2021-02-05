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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسلات رمضان 2021 أكشن وكوميدي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:22 م
مسلسلات رمضان 2021
مسلسلات رمضان 2021
محمد مجدي
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يقدم لكم «الدستور» آخر مستجدات قائمة مسلسلات رمضان 2021 حيث تنوعت الأعمال بين أكشن وكوميدي،  ويسارع العديد من النجوم هذه الفتره الزمن من أجل إنجاز تصوير أعمالهم الرمضانية المختلفة وذلك للتواجد في الماراثون الرمضاني القادم 2021، والذي سيتنوع ما بين الكوميديا والدراما الاجتماعية والأكشن أيضا.

أبرز مسلسلات رمضان 2021

ولعل الموسم الجاري تصويره يمتلئ بالعديد من الأعمال المهمة من أبرزها الاختيار ٢ لكريم عبد العزيز وأحمد مكي، ومسلسل موسى للفنان محمد رمضان وسمية الخشاب، ومسلسل النمر لمحمد عادل إمام وبيومي فؤاد.

ويعرض أيضا خلال رمضان المقبل كل ما نفترق ونجيب زاهي زركش ليحيى الفخراني، ومسلسل الملك أحمس لعمرو يوسف، ومسلسل القاهرة كابول المؤجل من العام الماضي للنجمين فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي، ومسلسل نسل الأغراب الذي يلعب فيه بطولته أحمد السقا وأمير كرارة، كما سيعرض مسلسل عش الدبابير لعمرو عبد الجليل وعمرو سعد والذي يتم تصويره في لبنان.

ويشارك النجم أحمد عز في رمضان القادم بمسلسل هجمة مرتدة مع النجمة هند صبري وتم تأجيل عرضه هو الآخر من رمضان الماضي، كما بعرض مسلسلات اللي مالوش كبير وبين السما والأرض لهاني سلامة، ولحم غزال لغادة عبد الرازق والذي يصور في لبنان هو الآخر، ومسلسل ضل راجل للنجم ياسر جلال.

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من الأعمال المهمة في رمضان 2021 هو مسلسل كوفيد 25؛ والذي قرر صناعه على رأسهم مؤلفة العمل إنجي علاء وبطولة النجم يوسف الشريف والجهة المنتجة سينرجي للمنتج تامر مرسي تقليص عدد الحلقات إلى 15 حلقة، وهو من إخراج أحمد نادر جلال.

ومن الأعمال الأخرى أيضا كل من مسلسل "تقاطع طرق" للنجمة منى زكى؛ ومسلسل "بنت السلطان" بطولة النجمة روجينا؛ ومسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا؛ ومسلسل "وضع طيران"، للنجمة نيللي كريم؛ فيما بدات النجمة دينا الشربينى تصوير مسلسلها الجديد "قصر النيل".

قائمة مسلسلات الموسم الرمضاني 2021


1.      الاختيار 2

 

2.      موسي

 

3.      كل ما نفترق

 

4.      نجيب زاهي زركش

 

5.      الملك أحمس

 

6.      القاهرة كابول

 

7.      نسل الأغراب

 

8.      عش الدبابير

 

9.      هجمة مرتدة

 

10.  اللي مالوش كبير

 

11.  بين السما والأرض

 

12.  لحم غزال

 

13.  ضل راجل

 

14.  تقاطع طريق

 

15.  بنت السلطان


16.  قصر النيل

 

17.  كوفيد 25

 

18.  حرب أهلية

 

19.  وضع طيران


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