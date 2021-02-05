مسلسلات رمضان 2021 أكشن وكوميدي

أبرز مسلسلات رمضان 2021

ولعل الموسم الجاري تصويره يمتلئ بالعديد من الأعمال المهمة من أبرزها الاختيار ٢ لكريم عبد العزيز وأحمد مكي، ومسلسل موسى للفنان محمد رمضان وسمية الخشاب، ومسلسل النمر لمحمد عادل إمام وبيومي فؤاد.ويعرض أيضا خلال رمضان المقبل كل ما نفترق ونجيب زاهي زركش ليحيى الفخراني، ومسلسل الملك أحمس لعمرو يوسف، ومسلسل القاهرة كابول المؤجل من العام الماضي للنجمين فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي، ومسلسل نسل الأغراب الذي يلعب فيه بطولته أحمد السقا وأمير كرارة، كما سيعرض مسلسل عش الدبابير لعمرو عبد الجليل وعمرو سعد والذي يتم تصويره في لبنان.ويشارك النجم أحمد عز في رمضان القادم بمسلسل هجمة مرتدة مع النجمة هند صبري وتم تأجيل عرضه هو الآخر من رمضان الماضي، كما بعرض مسلسلات اللي مالوش كبير وبين السما والأرض لهاني سلامة، ولحم غزال لغادة عبد الرازق والذي يصور في لبنان هو الآخر، ومسلسل ضل راجل للنجم ياسر جلال.