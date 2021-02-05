الشريف الوافي يدعو الليبيين للتوحد حول القائمة التي ستفوز في التصويت

وجه المرشح الخاسر في منصب رئيس المجلس الرئاسي بالسلطة التنفيذية المؤقتة الشريف الوافي، مساء اليوم الجمعة، الشكر إلى من دعموه، داعيا الليبيين إلى التوحد حول القائمة التي ستفوز في التصويت لقيادة ليبيا في المرحلة التمهيدية.وقال الوافي في كلمته اليوم الجمعة عقب نتائج التصويت، نقلتها صحيفة الساعة 24 الليبية: "اليوم كان يومًا تاريخًا في صفحات تاريخ وطننا الغالي ليبيا وأنهينا استحقاقا عظيما بديمقراطية شفافة وبمشاركة فعالة من أطياف مختلفة من الشعب الليبي من كل الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة – طرابلس – فزان)".وأضاف عضو المؤتمر الوطني السابق: "نهنئ وندعم القائمة التي ستفوز بهذه المهمة الصعبة، وندعو شعبنا العظيم للتوحد تحت راية واحدة حتى تمر البلاد من هذا النفق إلى بر الأمان".وتابع الوافي: "أخيرًا وليس آخرًا أشكر كل من دعمني ووثق بي وشجعني من أبناء شعبي الغالي على خوض هذه التجربة وأتمنى التوفيق والسداد للقائمة الفائزة".وبدأ قبل دقائق، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف منذ الإثنين الماضي، التصويت لاختيار القائمة الفائزة بمناصب السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة.ويجرى التصويت على القائمتين الثالثة والرابعة؛ اللتان تحصلتان على أعلى الأصوات من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ 75.وتتكون القائمة الثالثة من محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي للمجلس، ورئاسة عبدالحميد محمد دبيبة للحكومة.فيما تتكون القائمة الرابعة من عقيلة صالح رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعضوية أسامة عبدالسلام جويلي، وعبدالمجيد غيث سيف النصر، فيما يترأس الحكومة فتحي علي عبدالسلام باشاغا.وخرجت القائمة الأولى التي يترأس فيها محمد خالد الغويل الحكومة، والقائمة الثانية برئاسة محمد عبداللطيف المنتصر للحكومة من المنافسة من الجولة الأولى بعدما حازتا أقل الأصوات بـ13 و15 صوتًا على الترتيب.