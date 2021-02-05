تفاصيل جديدة حول تمثال شبيه أبو الهول.. يحمل ألقابًا ملكية وأسرارًا للفرعنة

انتهت لجنة آثار الإسماعيلية، من معاينة مكان إخفاء التمثال الأثري شبيه أبو الهول، والذي تمكنت الشرطة من إحباط محاولة بيعه بطريقة غير شرعية بنطاق مركز شرطة أبو صوير.ضمت اللجنة كلا من مصطفى حسن نور مدير عام آثار الإسماعيلية، سامح أحمد هاشم مدير الحفائر بمنطقة آثار الإسماعيلية، صفية إسماعيل أحمد مفتشة آثار الإسماعيلية.وكان المتهم أخفى التمثال الأثري بالمطاعية المنايف بالإسماعيلية، وبمعاينة الموقع، تبين إنه منطقة جبلية، حيث قام المتهم بإخفاء التمثال داخل حفرة ردمت بعد استخراجه وضبطه بالرمال الصفراء.وقالت المصادر إن تقرير معاينة المنطقة التي تم إخفاء التمثال بها، أكد أن المنطقة غير أثرية ولا يتبع أي منطقة أثرية بالإسماعيلية.وبحسب تقرير إدارة المضبوطات الأثرية، تبين أن التمثال يعود إلى عصر الدولة الحديثة، وهو تمثال شبيه بأبو الهول "سفنكس" بوجه آدمي، ومتداول من آلاف السنين، مستخرج من الشرقية، يحمل ألقاب ملكية للملكين رمسيس الثاني والثالث باللغة الهيروغليفية.