beIN Sports تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ على القناة المفتوحة

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ







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موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ فى كأس العالم للأندية





يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى نظيرة الألمانى بايرن ميونخ فى نصف نهائي مونديال الأندية يوم الاثنين القادمة الموافق 8 فبراير على ملعب أحمد بن على المونديالي (الريان) فى تمام الساعة الثامنة مساءٍ بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.





ونجح الأهلي فى الوصول لمباراة نصف نهائي مونديال الأندية بعد الفوز على نادي الدحيل القطري أمس الخميس بهدف نظيف سجله اللاعب حسين الشحات فى الدقيقة 30.. شاهد الهدف من هنا





وتعد هذة أول مرة يواجه المارد الأحمر أحد الأندية الأوربية فى بطولة كأس العالم للأندية، حيث شارك الأهلي فى البطولة مرات سابقة ولم يواجه آى فريق أوروبي فى البطولة وحقق المركز الثالث فى البطولة عام 2006.













#كأس_العالم_للأندية



تيغريس يُزيح أولسان هيونداي ويبلغ نصف النهائي



الأهلي يتخطّى الدحيل ويلاقي بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية



🗓️ جدول مباريات كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™️



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