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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

beIN Sports تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ على القناة المفتوحة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:20 م
جريدة الدستور
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أعلنت شبكة بي ان سبورت  beIN Sports القطرية نقل مباراة الأهلي المصري ونادي بايرن ميونخ الألماني فى نصف نهائي كأس العالم للأندية عبر تردد قناتها المفتوحة المجانية على القمر الصناعي نايل سات بالإضافة لقائمة قنواتها المشفرة المخصص لنقل بطولة مونديال الإندية وبينها قنوات الكأس القطرية وقناة beIN Sports HD1 المشفرة، ويتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق المصري على محمد على.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ


التردد : 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

 معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3


موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ فى كأس العالم للأندية


يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى نظيرة الألمانى بايرن ميونخ فى نصف نهائي مونديال الأندية يوم الاثنين القادمة الموافق 8 فبراير على ملعب أحمد بن على المونديالي (الريان) فى تمام الساعة الثامنة مساءٍ بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح الأهلي فى الوصول لمباراة نصف نهائي مونديال الأندية بعد الفوز على نادي الدحيل القطري أمس الخميس بهدف نظيف سجله اللاعب حسين الشحات فى الدقيقة 30.. شاهد الهدف من هنا.

وتعد هذة أول مرة يواجه المارد الأحمر أحد الأندية الأوربية فى بطولة كأس العالم للأندية، حيث شارك الأهلي فى البطولة  مرات سابقة ولم يواجه آى فريق أوروبي فى البطولة وحقق المركز الثالث فى البطولة عام 2006.



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