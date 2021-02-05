beIN Sports تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ على القناة المفتوحة
الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:20 م
أعلنت شبكة بي ان سبورت beIN Sports القطرية نقل مباراة الأهلي المصري ونادي بايرن ميونخ الألماني فى نصف نهائي كأس العالم للأندية عبر تردد قناتها المفتوحة المجانية على القمر الصناعي نايل سات بالإضافة لقائمة قنواتها المشفرة المخصص لنقل بطولة مونديال الإندية وبينها قنوات الكأس القطرية وقناة beIN Sports HD1 المشفرة، ويتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق المصري على محمد على.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ
التردد : 11054
معدل الاستقطاب:
أفقي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ:
2/3
معدل الاستقطاب:
أفقي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ:
2/3
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موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ فى كأس العالم للأندية
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى نظيرة الألمانى بايرن ميونخ فى نصف نهائي مونديال الأندية يوم الاثنين القادمة الموافق 8 فبراير على ملعب أحمد بن على المونديالي (الريان) فى تمام الساعة الثامنة مساءٍ بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
ونجح الأهلي فى الوصول لمباراة نصف نهائي مونديال الأندية بعد الفوز على نادي الدحيل القطري أمس الخميس بهدف نظيف سجله اللاعب حسين الشحات فى الدقيقة 30.. شاهد الهدف من هنا.
وتعد هذة أول مرة يواجه المارد الأحمر أحد الأندية الأوربية فى بطولة كأس العالم للأندية، حيث شارك الأهلي فى البطولة مرات سابقة ولم يواجه آى فريق أوروبي فى البطولة وحقق المركز الثالث فى البطولة عام 2006.
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الأهلي يتخطّى الدحيل ويلاقي بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية
🗓️ جدول مباريات كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™️
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