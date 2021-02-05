العراق يسجل 1534 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 625 ألفًا و756 إصابة.وذكرت الوزارة، في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" أنه تم تسجيل 1188 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 598 ألفًا و147 حالة، فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، بإجمالي 13 ألفًا و103 حالات وفاة.