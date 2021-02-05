«ميركل»: أصحو من نومي منتصف الليل لأفكر في أزمة كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها تستفيق أحيانا خلال الليل وتفكر بالأزمة الصحية وكيفية إدارتها، وهي تأمل في أن يسمح انخفاض أعداد إصابات كورونا في ألمانيا بفتح المتاجر، لا سيما صالونات الشعر.وأضافت ميركل، في مقابلة مع قناة آر تي إل الألمانية: "أستفيق أحيانا خلال الليل وأفكر بكل ما يجري، إنها مرحلة صعبة بالنسبة لي أيضًا لأنه علينا التفكير جيدا، أعيد كل شيء في رأسي في كافة الاتجاهات قبل أن أتخذ قرارا، هذا يقلقني فعلا".وتابعت ميركل: "أجد صعوبة في الانقطاع عما يجري هذه الأيام"، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.يذكر أن ميركل نادرا ما تفصح عن مشاعرها أو تتحدث عن حياتها الخاصة، لكنها اعتبرت في المقابلة أنه ينبغي تقبل واقع إغلاق صالونات تصفيف الشعر والتعايش مع الشعر الأبيض.وأوضحت ميركل أنها على المستوى الشخصي استفادت من وجود مساعدة إلى جانبها لكن مع احترام تدابير الوقاية بينهما، ومع ذلك، على المرء العيش مع الشيب.وتابعت ميركل: "سأفرح كثيرا حينما سيتمكن مصففو الشعر من العمل من جديد، لكنها لم تعلن عن موعد محدد لفتح المؤسسات غير الأساسية".ومن المقرر أن تجتمع ميركل، الأربعاء المقبل، مع رؤساء المناطق بهدف اتخاذ قرار بشأن تخفيف القيود.