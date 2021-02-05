نبيل الحلفاوي عن وفاة «العلايلي»: خبر صادم
الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:55 م
محمد مجديطباعة
نعى الفنان نبيل الحلفاوي الفنان القدير الراحل عزت العلايلي، وذلك عبر حسابه بموقع تويتر.
وعلق "الحلفاوي" علي خبر الوفاة قائلا: "البقاء لله خبر صادم رغم العمر المديد لأننا لم نسمع عن مرض سبقه".
وكتب الحلفاوي: "وداعا للفنان الكبير عزت العلايلي.. تاريخ حافل بدأ بالكفاح وتكلل بالنجاح، وزخر بالأعمال المهمة القيمة"، واختتم قائلا: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته، وخالص العزاء للدكتور محمود العلايلي والأسرة الكريمة.. صبرهم الله وأنعم عليهم بالسكينة".
وعلق "الحلفاوي" علي خبر الوفاة قائلا: "البقاء لله خبر صادم رغم العمر المديد لأننا لم نسمع عن مرض سبقه".
وكتب الحلفاوي: "وداعا للفنان الكبير عزت العلايلي.. تاريخ حافل بدأ بالكفاح وتكلل بالنجاح، وزخر بالأعمال المهمة القيمة"، واختتم قائلا: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته، وخالص العزاء للدكتور محمود العلايلي والأسرة الكريمة.. صبرهم الله وأنعم عليهم بالسكينة".
نبيل الحلفاوي عن وفاة «العلايلي»: خبر صادم
نبيل الحلفاوي عن وفاة «العلايلي»: خبر صادم