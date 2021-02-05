مرشحو رئاسة الحكومة في ليبيا يتعهدون الالتزام بخريطة الطريق

أكدت البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، الآن، بتعهد لمرشحون الـ4 لرئاسة الحكومة في ليبيا الالتزام بخريطة الطريق، التي وضعها منتدى الحوار السياسي في جولته الأولى التي التئمت في تونس في نوفمبر الماضي.ويصوت الآن أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي في جلسة مباشرة في جنيف السويسرية على 4 قوائم، تم التوافق عليها وتسليمها إلى البعثة الأممية إلى ليبيا، قبل انطلاق عملية التصويت، وفقا لقناة العربية.وضمت القائمة الانتخابية الأولى، محمد البرغثي، رئيس المجلس الرئاسي، وعلي أبو الحجب، عضو المجلس الرئاسي، وإدريس القايد، عضو المجلس الرئاسي، ومحمد خالد الغويل، رئيس الحكومة.فيما شملت القائمة الانتخابية الثانية محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، وعبدالله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، وموسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، وعبدالحميد ادبيبة، رئيس الحكومة.واحتوت القائمة الانتخابية الثالثة الشريف الوافي، رئيس المجلس الرئاسي، وعبدالرحمن البلعزي، عضو المحلس الرئاسي، وعمر أبو شريدة، عضو المجلس الرئاسي، ومحمد المنتصر، رئيس الحكومة.وأخيرا ضمت القائمة الانتخابية الرابعة عقيلة صالح، رئيس المجلس الرئاسي، وأسامة الجويلي، عضو المجلس الرئاسي، وعبدالمجيد سيف النصر، عضو المجلس الرئاسي، وفتحي باشاغا، رئيس الحكومة.