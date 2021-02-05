منتدى الحوار الليبي يبدأ التصويت على قوائم السلطة التنفيذية بجنيف

بدأ منتدى الحوار السياسي الليبي المجتمع في جنيف بسويسرا، التصويت على 4 قوائم للسلطة التنفيذية الجديدة التي ستقود المرحلة التمهيدية التي ستنتهي بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل، حسبما نقلت فضائية الحدث في بث مرئي من قاعة الاجتماعات في جنيف.وياتي التصويت على نظام القوائم التي تتكون فيها كل قائمة من "رئيس مجلس رئاسي ونائبين ورئيس وزراء"، بعدما فشل جميع المرشحون لمنصب الرئاسي في الجولة الأولى بنظام الفردي الحصول على نسبة 70 % الضرورية للفوز بالمنصب.ووفقا لآلية الاختيار التي كان قد تم الاتفاق عليها في 19 يناير الماضي، فإن القوائم التي ستقدم وحتى تدخل للتصويت سيكون عليها الحصول أولا على 17 تزكية من أعضاء الملتقى، وعلى أن تفوز التي تحصل على نسبة 60%، وإن لم يتمكن أي من القوائم الثلاث التي ستقدم من الحصول على هذه النسبة ستتنافس أعلى قائمتين حصلتا على أصوات وتفوز من تحصل على 50% + واحد.