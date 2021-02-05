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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 5-2-2021

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:34 ص
الدرهم الأماراتي
الدرهم الأماراتي
ياسمين محمود
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لايزال سعر الدرهم الإمارتي مستقرًا أمام الجنيه المصري خلال حركة تداولات سوق العملات العربية والخليجية، بالتزامن الأجازة الرسمية اليوم الجمعة الموافق 5-2-2021، إذ بلغ متوسط العملة الإماراتية محليًا للشراء 4.27 جنيها وفقا لأحدث التداولات.

ويقدم موقع "الدستور"، من خلال نشرته لأسعار العملات فى البنوك المصرية والسوق المصرفى، سعر الدرهم الإماراتي اليوم وفقًا لآخر التحديثات خلال التعاملات الصباحية.

استقر سعر الدرهم الإماراتي في السوق المحلي ليسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.24، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.22، وفي بنك كريدي أجريكول مصر سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.21، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.26، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.18.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وواصل الدرهم الإماراتي استقراره أمام الجنيه المصري ليسجل للشراء قس مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.26، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.22، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.21، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.24، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.20، اما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.22.

الدرهم الإماراتي أمام الجنيه

وفي المقابل، ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.20، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.19، وفي البنك العربي سجل للشراء 4.29 جنييه وللبيع 4.25، وفي بنك أتش أس بي سي تراجع الدرهم أمام الجنيه ليسجل للشراء 4.29 جينه وللبيع 4.26.

تراجع مؤشر بورصة دبي

وعلى المستوى البورصة الخليجية، شهد مؤشرات البورصة لدي الأماراتي تراجعًا ملحوظًا خلال جلسة تعاملات أمس الخميس، لتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.53% عند مستوى 2670 نقطة، فاقدًا 41.6 نقطة، كما هبط كل من الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي وإعمار بنسبة 0.85% و0.59%، و2.53% على الترتيب، ونزل سهم دبي للاستثمار بنشبة 4.87%.

وفي المقابل، تصدر إعمار الأسهم من حيث قيمة التداول بنحو 47.76 مليون درهم، يليه سهم دبي للاستثمار بقيمة 45.72 مليون درهم، وبلغ قيمة التداول في سوق دبي المالي خلال تعاملات 264.35 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 167.34 مليون سهم، عبر 2.67 ألف صفقة.

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