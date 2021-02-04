البعثة الأممية لليبيا: انتهاء مهلة الترشح للسلطة التنفيذية اليوم

قالت البعثة الأممية إلى ليبيا، إنه يجب تقديم القوائم المرشحة لعضوية السلطة التنفيذية الجديدة في موعد لا يتجاوز الساعة 10 مساء بتوقيت جنيف اليوم الخميس، مشيرة إلى أن ملتقى الحوار السياسي سيستأنف أعماله غدا الجمعة.وأوضح جان علم الناطق باسم البعثة الأممية أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي أدلوا بأصواتهم للمرشحين لمناصب المجلس الرئاسي في 2 فبراير الجاري ولم يحصل أي مرشح على نسبة 70% الضرورية للفوز داخل المجمع الانتخابي للإقليم الذي ينتمي إليه، مشيرا إلى أنهم انتقلوا للمرحلة الثانية من آلية الاختيار من أجل التصويت على القوائم التي يتألف كل منها من ثلاثة مرشحين للمجلس الرئاسي ومرشح لرئاسة الوزراء.وأشار الناطق باسم البعثة إلى أن ملتقى الحوار السياسي سيلتئم غدا الجمعة للتصويت على القوائم التي تستوفي شروط التزكية المنصوص عليها في آلية الاختيار.