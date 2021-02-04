سفير بلجيكا يستقبل الأنبا باخوم

استقبل سفير دولة بلجيكا بمصر، فرانسوا كورنيه صباح، اليوم الخميس، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، المسئول عن اللجنة الأسقفية للإعلام، في إطار بحث سبل التعاون بين اللجنة الأسقفية للإعلام والسفارة من الناحية الثقافية والإعلامية بمصر، وأيضًا التعارف لوضع رؤية للتعاون بين الإيبارشية البطريركية وسفارة بلجيكا.واتفق السفير البلجيكي على عقد لقاء رسمي مع البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، سيعلن عنه لاحقا.