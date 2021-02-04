أسقف المنيا يترأس اجتماعه الأسبوعي بكنيسة الأنبا أنطونيوس

ترأس الأنبا مكاريوس أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، مساء اليوم، اجتماعه الأسبوعي، بكنيسة الأنبا أنطونيوس المنيا.وألقى نيافته عظة روحية بعنوان "نحن والأخرون"، بحضور عدد محدود من الأقباط مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد كنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.