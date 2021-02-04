مصادر كنسية تكشف ترتيبات صلاة جنازة جورج بباوي

كشفت مصادر كنسية مطلعة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن ترتيبات صلاة جنازة الدكتور جورج بباوي المدرس السابق للكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية.وقالت المصادر الكنسية خلال تصريحاتها: إنه سيتم الصلاة على جثمان الدكتور العلامة جورج بباوي، بإحدى الكنائس القبطية الأرثوذكسية، بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه لم يتم تحديد الكنيسة التى ستتم الصلاة بها حتى الآن، مضيفا: أن صلاة الجنازة ستقام ما بين يومي الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، ويترأس الصلاة الأنبا سيرافيم، أسقف الولايات المتحدة الأمريكية؛ بالإضافة إلى رؤساء الكنائس المسيحية بالخارج.توفي اليوم الدكتور العلامة جورج بباوي، المدرس السابق للكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية عن عمر يناهز 83 عاما.كان الدكتور الراحل جورج بباوي، من المقربين من البابا الراحل الأنبا شنودة الثالث، حتى قبل توليه البابوية، وتمتع بثقة ومحبة كبيرة منه لدرجة أن البعض وصفه بأنه «الفتى المدلل» للبابا، حتى بدأ جورج يعلم بعض التعاليم المخالفة لعقيدة الكنيسة في ذلك الوقت أثناء تدريسه للاهوت، فمنعه أسقف البحث العلمي الأنبا غريغوريوس في العام 1978 عن تدريس اللاهوت، وجعله مدرسًا للغة الإنجليزية فقط.