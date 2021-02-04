بالأسماء.. إصابة 3 في انقلاب سيارة بطريق «الإسماعيلية - بورسعيد»

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد-الإسماعيلية"، وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف، يفيد بورود بلاغ يفيد بانقلاب سيارة، أمام كوبري الكيلو 2 الجديد على طريق "بورسعيد-الإسماعيلية".من جهته مدير مرفق الإسعاف، بالدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين وتبين أنهم 3 مصابين هم محمد حسني عبدالجليل، 36 سنة، ومقيم في فايد، والسيد محمد محمود 45 سنة ومقيم في الوصفية، ومحمد أحمد السيد 30 سنة، ومقيم بمحافظة الشرقية، وجميعهم مصابين بكدمات وسجحات بالجسم، وعلى الفور تم نقلهم لمستشفى الصدر لتلقي العلاج اللازم