«حرب أهلية» يجمع يسرا وباسل خياط للمرة الأولى





مسلسل "حرب أهلية" (اسم مؤقت) من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.

للمرة الأولى تجتمع يسرا والنجم السوري باسل خياط في عمل تليفزيوني، حيث يخوضان السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «حرب أهلية» (اسم مؤقت)، وذلك بعد أن تعاقد مؤخرا المنتج جمال العدل مع باسل، لينضم رسميا لفريق عمل المسلسل.ومن المقرر أن يبدأ "باسل" تصوير أول مشاهده بالعمل بإحدى المناطق بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد غياب لما يقرب من ثلاثة أعوام عن الدراما المصرية.يشار إلى أن آخر مشاركة للفنان باسل خياط في الدراما المصرية كانت من خلال مسلسل "الرحلة"، الذي كان ضمن الخريطة الدرامية لرمضان 2018.