كردستان العراق يسجل 56 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس "كورونا و3 حالات وفاة إثر الإصابة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ 24 الماضية.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس - أن الفحوصات المختبرية التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية في مستشفيات الإقليم، أثبت إصابة 56 شخصا بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع أعداد المصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد وحتى الآن إلى 106 آلاف و343 حالة.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 3 آلاف و480 حالة في عموم محافظات الإقليم.