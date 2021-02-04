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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المالية»: إجراءات «غير مسبوقة» للسيطرة على الدين هذا العام

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:35 ص
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط
منى هيبه
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية،أن الوزارة اتخذت اجراءات غير مسبوقة مع بداية العام المالي الجاري، للسيطرة على الدين العام، تمثلت في طرح سندات تتراوح مدتها بين عامين و15 عام، مشيرًا إلى أنه اجراء جديد تتبعه الوزارة للمرة الأولى.

وأضاف معيط موضحًا موقف تطور الدين العام، وحجم إصدارات الخزانة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، في الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2020، مشيرًا إلى أنها بلغت 291 مليار جنيه، منها 85% سندات و15% أذون خزانة.

ولفت معيط إلى أن الطروحات الأخيرة حققت 4 مزايا فى السندات، حيث تصل مدتها لأول مرة إلى عامين و15 عامًا، لافتًا إلى أن مبييعات الشهرية للسندات خلال النصف الأول من العام المالى الجارى تراوحت بين 6 إلى 7 مليارات جنيه شهريا، مع طرح السندات ذات الـ15 عامًا بعائد سنوى للمرة الأولي، حيث كان العائد من قبل ربع أو نصف سنوى.

وأوضح وزير المالية خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الحسابات الختامية، برئاسة النائب مصطفى سالم أمس، للوقوف على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام المالي الماضي للحد من زيادة الدين العام، أن الاتجاه للسندات جاء نظرا لطول عمر أذون الخزانة.

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