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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صحيفة «عكاظ»: الاقتصاد السعودي يثبت أنه أرض خصبة لجذب الاستثمارات

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:24 ص
جريدة الدستور
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أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الاقتصاد السعودي أثبت قوته، وأنه أرض خصبة لرؤوس الأموال ورواد الأعمال، إضافة لكونه محط أنظار واستهداف الشركات الكبرى العالمية، وأكد ذلك قيام 24 شركة عالمية أخيرا بتوقيع اتفاقات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية لها في مدينة الرياض، من دول متعددة.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الخميس بعنوان (جذب الاستثمارات الأجنبية) - إلى أن دخول الشركات العالمية السوق السعودي عكس أهمية اقتصاد المملكة إقليميا وعالميا، ونجاح رؤية 2030 الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد، وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف، وتحسين جودة الحياة وجذب وتوسعة الاستثمارات، لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030.

وأوضحت أن دخول الشركات العالمية الكبرى للرياض سيساهم في خلق فرص جديدة من المشاريع الاستثمارية غير المباشرة، كجذب المدارس العالمية الجديدة، والارتقاء بمستوى الخدمات في المدينة، مع دفع العديد من الشركات الأخرى للدخول أيضا في السوق المحلي.

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