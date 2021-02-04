رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تسجل 1590 إصابة جديدة و55 وفاة بكورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:14 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس تسجيل 1590 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة - وفقا لما نقلته صحيفة فلبين ستار المحلية - أن عدد حالات الإصابة في الفلبين ارتفع إلى 531 ألفا و699 حالة.. فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 10 آلاف و997 حالة، بعد تسجيل 55 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغ عدد المتعافين 487 ألفا و927 شخصا بعد تعافي 249 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتحتل الفلبين المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس "كورونا" في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

السيسى يوجه دعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

ميعاد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2021 وأسباب تأخرها

الصور

image description

جامعة أسيوط تستقبل اللجنة المكلفة بالكشف على الطلاب

image description

تحرير 13 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

برق ورعد وأمطار غزيرة في دمياط

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

السيسى يوجه دعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

إنفوجراف

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

أكسفورد تطلق دراسة حول فاعلية المزج بين جرعتي لقاح مضاد لكورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 4-2-2021

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

طالب جامعى.. وفاة أول متعافى من كورونا فى بريطانيا

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

نادى القراء المحترفين يطلق مسابقة «لون واقرأ»

منال جلال: لدي مفهوم مختلف عن النسويات الشائعة.. وأكتب من أجل الإنسانية (حوار)

مي عبد القادر: تكشف تفاصيل مبادرة «بيت التلمساني» وشروط الإقامة به

«كسبنا صلاة النبي».. قصة هذا المثل ومشتقاته في الحارة المصرية