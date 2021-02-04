الفلبين تسجل 1590 إصابة جديدة و55 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس تسجيل 1590 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت الوزارة - وفقا لما نقلته صحيفة فلبين ستار المحلية - أن عدد حالات الإصابة في الفلبين ارتفع إلى 531 ألفا و699 حالة.. فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 10 آلاف و997 حالة، بعد تسجيل 55 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغ عدد المتعافين 487 ألفا و927 شخصا بعد تعافي 249 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.وتحتل الفلبين المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس "كورونا" في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.