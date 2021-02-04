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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يحذر من «ظاهرة المستريح»: استثمروا في المشروعات الصغيرة

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:10 ص
جريدة الدستور
منى هيبة
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حذر أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من انتشار ظاهرة "المستريح" في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وعلى الرغم من تكرار الواقعة فى أكثر من محافظة إلا أن هناك بعض الأشخاص يمارسون أعمال النصب على المواطنين وهناك من يقع ضحية وفريسة سهلة لهم، خاصة أولئك الباحثين عن المكاسب السريعة، في واحدة من أبرز مظاهره النصب على المواطنين.

وأرجع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتشار ظاهرة المستريح لعدم وجود رؤية من أرباب الأموال لاستثمار أموالهم، أو الخوف من المجازفة بإقامة مشاريع خاصة بهم يقومون بإدارتها لأنفسهم، مما يجعلهم عرضة للوقوع فريسة للنصابين المعروفين إعلاميا بالمستريح ذلك الشخص الذى يمارس أعمال النصب العلنى على المواطنين طمعا فى تحقيق مكاسب سريعة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يتم خارج القطاع المصرفى، كما ان الجهاز تضمن العديد من التيسيرات بشأن المنح والقروض والمساعدات للمشروعات الصغيرة كل هذا بهدف دمج القطاع غير المصرفى فى القطاع الرسمى للدولة، وعلى كل من يريد استثمار أمواله الاستعانة بهذا القانون الذى يعد نقلةكبيرة فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم المجازفة بمنح النصابين أموالهم، خاصة وان الجهاز به العديد من الأفكار للمشروعات المختلفة التى تناسب كل الفئات والشرائح والإمكانيات المالية.

وناشد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الراغبين فى استثمار أموالهم فى إقامة مشروعات تعود بالنفع عليه فى المقام الأول وعلى والمجتمع وتحقق مكاسب دون ضياع رأس ماله، جراء الوقوع فريسة للمستريحين.

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