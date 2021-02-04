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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تصل إلى مليون والوفيات 14 ألفا في هولندا

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:00 ص
جريدة الدستور
وكالات
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وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت أمستردام، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 14 ألفا و281 حالة.

ووفقًا للبيانات، تعافى من مرض "كوفيد- 19" الناجم عن الإصابة بالفيروس 13ألفا و103 أشخاص من المصابين.

وأعلنت هولندا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 49 أسبوعا.

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