إصابات كورونا تصل إلى مليون والوفيات 14 ألفا في هولندا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت أمستردام، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 14 ألفا و281 حالة.ووفقًا للبيانات، تعافى من مرض "كوفيد- 19" الناجم عن الإصابة بالفيروس 13ألفا و103 أشخاص من المصابين.وأعلنت هولندا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 49 أسبوعا.