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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

ميعاد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2021 وأسباب تأخرها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:29 م
صرف معاش
صرف معاش
عبدالله هشام
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تصدر ميعاد صرف معاش نقابة المعلمين لشهر يناير 2021 قائمة عمليات البحث في الساعات الماضية بمحرك البحث العالمي "جوجل" بعد تأخر موعد صرف معاشات نقابة المعلمين عن شهر يناير 2021 بعدما تأخر صرفها خلال الشهر الماضي ما أثار تساؤلات الكثير من أعضاء النقابة الذين تجاوزا سن التقاعد، والمقدر عددهم بنحو 260 ألف معلم.

ميعاد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

ومن المقرر صرف معاش نقابة المعلمين لشهر يناير 2021 وإيداعها في حسابات المعلمين تمهيدًا لصرفها عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال الساعات المقبلة، حسبما أعلنت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، في بيانات رسمية، حيث يتم الصرف لأصحاب المعاشات من المعلمين إضافة إلى الورثة الذين استوفوا أوراقهم كاملة خلال هذه الفترة.

وأوضح الزناتي، أنه سيتم صرف  المعاش لـ نحو 259 ألفًا و 973 عضو هيئة تدريس، وذلك بإجمالي 90 مليون جنيه، كما يبلغ عدد الورثة  198 ألفًا و710 بقيمة 39 مليونًا، و741 ألفًا، و800 جنيه، حيث يتم صرف المعاشات للمعلمين وورثتهم ما يزيد عن نصف مليار سنويا.

أسباب تأخر صرف معاش نقابة المعلمين 2021

في السياق ذاته قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين،  إن سبب تأخر صرف معاشات المعلمين لشهر يناير 2021 يرجع إلى فقر الموارد المالية، موضحًا أن النقابة نحتاج إلى تعديل مواردها من خلال الزيادة المالية.

وأضاف نقيب المعلمين أنه يسعى إلى زيادة الموارد المالية للنقابة بكل الطرق الممكنة، حيث يتم خصم 4.5 جنيه من راتب المعلم لصالح النقابة، وهو مبلغ زهيد، موضحًا أنه تم تعديلات في قانون نقابة المعلمين، لخصم 2% من أساسي راتب المعلم.

وأشار الزناتي إلى أن القانون ما زال في مرحلة المناقشة داخل لجنة التعليم بمجلس النواب، والنقابة تنتظر إقراره والتصويت عليه في مجلس النواب.

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