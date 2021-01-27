معاش نقابة المعلمين يناير 2021.. اعرف الزيادة وموعد الصرف

يبحث الكثير من المعلمين المتقاعدين على المعاش، عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين، وذلك بالسؤال عنها والاستفسار عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة خلال هذه الفترة، ووفقا لما أكده نقيب المعلمين خلف الزناتي، أنه يتم صرف المعاش لـ 260 ألف عضو هيئة تدريس، وذلك بإجمالي 90 مليون جنيه، كما يبلغ عدد الورثة ما يقارب 200 ألف، حيث يتم صرف المعاشات للمعلمين وورثتهم ما يزيد عن نصف مليار سنويا.





موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

وحسبما جاء في بيانات رسمية، من جانب نقيب المعلمين، سيتم صرف المعاش خلال الساعات المقبلة، من خلال ماكينات الصراف الآلي، في مختلف أنحاء الجمهورية، وأما فيما يخص الصرف بالنسبة للورثة سيتم الصرف للذين استوفوا أوراقهم كاملة خلال هذه الفترة أيضا.

أسباب تأخر صرف معاش نقابة المعلمين 2021

كشف نقيب المعلمين خلف الزناتي، في تصريحات صحفية سابقة له، أن سبب تأخير صرف المعاش هو فقر الموارد المالية، وأننا نحتاج إلى تعديل موارد النقابة بالزيادة المالية، ونسعى لذلك بكل الطرق الممكنة، فلدينا عجزا في تلك الموارد، وحاليا نخصم 4.5 جنيه من راتب المعلم لصالح النقابة، وهو مبلغ زهيد.





وأضاف الزناتي، أنه تم تعديلات في قانون نقابة المعلمين، لخصم 2% من أساسي راتب المعلم، إلا أنّ القانون ما زال في مرحلة المناقشة داخل لجنة التعليم بمجلس النواب، والنقابة تنتظر إقراره والتصويت عليه في مجلس النواب.

أعداد المعلمين المستحقين للمعاش 2021

وطبقا لما أعلنته نقابة المعلمين، فإن أعداد الأعضاء المستحقين للمعاشات يبلغ عددهم نحو 259 ألفًا و 973 عضوًا، معاش قيمته 89 مليونًا، و950 ألفًا، و658 جنيهًا، بينما يبلغ عدد الورثة 198 ألفًا و710 بقيمة 39 مليونًا، و741 ألفًا، و800 جنيه.

خطة الدولة لتحسين أوضاع المعلمين 2021

وبعد معرفة موعد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2021، في إطار خطة الدولة لتحسين أوضاع المعلمين المعيشية لأنهم أساس المشروع القومي لتطوير التعليم، من المقرر أن يتم صرف زيادة خلال شهر يناير الجاري تتراوح ما بين 325 إلى 475 جنيه شهريا بتكلفة إجمالية 6.1 مليار جنيه سنويا وتأتي هذه الزيادة في مرتبات المعلمين.





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