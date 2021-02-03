إيبارشية أسيوط تستأنف سلسلة عظات «رسائل سماوية»

واصلت إيبارشية أسيوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا يؤانس أسقف الإيبارشية، سلسلة عظات "رسائل سماوية"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.وشارك في الحلقة الأحدث من سلسلة العظات القس "بولس بشاي"، وذلك من خلال إلقاء عظة روحية جديدة لدعم الأقباط روحيًا.وتستعد كنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.