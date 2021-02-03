خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

كشفت مجلة الكواكب في تقريرها عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم لماذا كانت كوكب الشرق تلبس النسخ المقلدة من المجوهرات؟ذكر التقرير أن النسخ الأصلية معروفة لأن معظم مجوهرات فنانة الشعب كان يتم صنع نسخ مقلدة طبق الأصل منها.كانت المجوهرات تقلد بواسطة أخصائيين مدربين في فرنسا، فالفنانة التي أهديت الغالي والنفيس من معظم ملوك العالم وأمرائه ورؤسائه لم يكن في وسعها أن تحمل النسخ الأصلية من مجوهراتها ونفائسها.كما ذكر التقرير أن الأسباب التي جعلت أم كلثوم ترتدي المجوهرات المقلدة هو أن الكثير من مجوهرات وحلي النجوم كانت تتعرض للسرقة وأشهر من تعرض للسرقة هي الفنانة العالمية صوفيا لورين.ولأن أم كلثوم تمتلك العديد من الحلي والمجوهرات التي أمنت عليها لدى شركات التأمين فإن الشركات اقترحت على كوكب الشرق أن تلبس الحلي المقلدة.