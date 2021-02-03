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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 26 قضية إلقاء مخلفات بالطريق العام

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:13 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وضبت الداخلية فى مجال حماية الثروة الزراعية 4 قضايا بدون ترخيص بمضبوطات 56000 عبوة بلاستيكية وأجولة فارغة، مغشوشة ومقلدة ومنسوبة لكبرى الشركات العاملة فى مجال تصنيع مستلزمات الإنتاج الزراعى بنطاق مديرية أمن القاهرة.

وتمكنت الداخلية في مجال حماية البيئة من ضبط 5 قضايا بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت 7،5 طن مطهرات، 1674 عبوة مستحضرات تجميل،22 طن مخلفات بلاستيك وأدوات منزلية، 8900 عبوة حفاظات ومناديل ورقية مجهولة المصدر وبدون بيانات ومنسوبة لشركات.

وأسفرت الجهود في مجال مكافحة عوادم السيارات عن ضبط 20 سيارة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات "انبعاث أدخنة كثيفة" بنطاق مديرية أمن الجيزة، وفي مجال مكافحة الضوضاء.

وتم ضبط 5 قضايا "زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونًا" بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية.

وفي مجال مكافحة إلقاء المخلفات تم ضبط 26 قضية إلقاء مخلفات بالطريق العام بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

وأثمرت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية عن ضبط 22 قضية متنوعة مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.

فى مجال حماية الملاحة الداخلية تم ضبط 13 وحدة نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.

وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف، تم ضبط 60 قضية "قضية تلوث، رسو مخالف" بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.

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