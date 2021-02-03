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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ضياء رشوان لرئيس «النواب»: «العامة للاستعلامات» حريصة على المهنية وحرية الصحافة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:55 ص
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب- صباح اليوم- ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بحضور وكيلي المجلس المستشار أحمد سعدالدين والنائب محمد أبوالعينين، ورافق المستشار أحمد الأحول، المستشار القانوني للهيئة، كما حضر اللقاء المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب.

في مستهل اللقاء، قدم «رشوان» التهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي لتوليه رئاسة مجلس النواب، مؤكدًا أنه قامة قانونية ودستورية يضيف ويثري الحياة النيابية في مصر، متمنيًا لسيادته التوفيق والسداد لخدمة الوطن.

ومن جهته، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن اعتزازه بالتهنئة، مؤكدًا دعم البرلمان لكل خطوات الهيئة العامة للاستعلامات لتصحيح صورة مصر أمام الادعاءات الكاذبة التى تطلقها الجماعة الإرهابية للنيل من الوطن، خاصة في مجال الحريات وحقوق الإنسان.

وأكد جبالي تقدير مجلس النواب واحترامه لحرية الصحافة والصحفيين، قائلًا: "مجلس النواب يدعم المهمة المقدسة للصحافة والصحفيين".

وخلال اللقاء، أكد ضياء رشوان حرص الهيئة على المهنية وحرية الصحافة، مستعرضًا الدور الذي تقوم به الهيئة للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول حقوق الإنسان في مصر، بصورة غير حقيقية، وكونها جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة، معربًا عن أمله في توطيد التعاون بين مجلس النواب والهيئة لما فيه الصالح العام للدولة المصرية.

ويشار إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات قامت بإصدار نسخ مترجمة من مضمون الدستور إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وإتاحتها للباحثين والجمهور الخارجي من خلال سفارات مصر بالخارج والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر والمراسلين الأجانب وزوار مصر من الوفود البرلمانية بصفة خاصة.

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